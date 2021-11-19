Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Вера Новосельская Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу заключил под арест министра культуры Крыма Веру Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в размере 25 млн рублей.

Рассмотрев доводы сторон, суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Новосельской на срок до 17 января, сообщили в суде.

Министр культуры Крыма обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит наказание вплоть до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская, "используя полномочия замещаемой должности, получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении указанным обществом строительно-монтажных работ по объекту "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства".

Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол.

Новосельская стала третьим крупным чиновником Крыма, к которым этой осенью появились вопросы у правоохранительных органов. Так, ранее бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их обвиняют в завышении стоимости строительства водовода по федеральной целевой программе развития региона. Ущерб бюджету оценен в 57,5 млн рублей. Суд отправил их под домашний арест на два месяца.