Суд в Москве приговорил к 10 годам экс-министра культуры Крыма за взятку в 25 млн руб.

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы назначил десять лет колонии общего режима бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской по делу о коррупции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Новосельская признана виновной в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Она была задержана и арестована в ноябре 2021 года.

Как сообщалось, по версии следствия, в 2018 году фигурантка получила взятку в размере 25 млн руб. за общее покровительство от бенефициара компании, выполнявшей строительно-монтажные работы на объекте "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства".

Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с февраля 2014 года. До этого работала директором Крымского академического театра кукол. В ноябре 2021 года была освобождена от должности.