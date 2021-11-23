В горящем старинном здании в Петербурге частично обрушились перекрытия

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Перекрытия частично обрушились в горящем здании в Адмиралтейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу во вторник.

"Произошло частичное обрушение (перекрытий - ИФ) на площади 100 кв.метров", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 83 сотрудника МЧС, в их распоряжении 20 единиц техники.

Информация о пожаре на улице Розенштейна, 39, к.2 поступила в экстренные службы около 3:00 во вторник, в шестиэтажном капитально-ремонтируемом здании на площади 1,5 тыс. кв. метров загорелись перекрытия на нескольких этажах.

В 5:50 возгорание было локализовано.

По этому адресу находится бывший доходный дом архитектора Лялевича. Здание построено в 1904 году. В 2009 году дом, к тому моменту признанный аварийным, расселили, здание законсервировали, однако в помещении нередко находили приют бездомные. По данным СМИ, в последние годы в доме Лялевича неоднократно происходили возгорания.