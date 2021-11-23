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Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российский гражданин покончил с собой на борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Самару, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, накануне вечером "один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство". Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался.

"Было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело было перемещено в багажный отсек, и самолет продолжил полет в Самару", - сказал источник.

"Интерфаксу" пока не удалось получить официальное подтверждение этой информации.

Шарм-эш-Шейх Самара Египет

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