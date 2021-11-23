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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Патрушев заявил о рисках кризиса на Украине с миллионами беженцев

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - На Украине может возникнуть кризис с миллионами беженцев, и в этом виноват Запад, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Продолжая мысль, он подчеркнул, что, "посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы".

Патрушев заявил, что Запад, "путая причину и следствие", создал из Белоруссии "образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы". Он отметил, что Россия и Белоруссия будут вместе реагировать на провокации возле границ Союзного государства.

"Белоруссия - наш ближайший союзник и стратегический партнер. Подписанный 4 ноября президентами России и Белоруссии пакет новых интеграционных документов еще раз демонстрирует особые союзнические отношения между нашими странами. Попытки вбить в них клин заранее обречены на провал", - заявил Патрушев.

Уже две недели продолжаются попытки нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.

В ноябре Россия и Белоруссия провели совместные маневры, которые военные эксперты расценили как знак усиливающейся поддержки Минска со стороны Москвы.

8 ноября стало известно, что Москва и Минск продлили на 25 лет соглашения о размещении на территории Белоруссии двух российских военных объектов - узла связи в Вилейке и радиолокационной станции в Барановичах.

В Кремле ранее во вторник заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.

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