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Вакцину "Ковивак" впервые с начала осени доставили в Петербург

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Небольшие партии дефицитной вакцины "Ковивак" и вакцины "ЭпиВакКорона" доставлены в Петербург. Об этом сообщается во вторник в телеграм-канале комитета по здравоохранению.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: ЭпиВакКорона в количестве 1 800 комплектов доз и КовиВак в количестве 2 475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе) производства ФГБНУ им. Чумакова", - говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что в ближайшее время вакцины будут развезены по поликлиникам города.

Исходя из количества доз в комплекте, в Петербург поступило 12 375 доз вакцины "Ковивак". Для прохождения полного курса вакцинации требуется двухразовое введение препарата.

На прошлой неделе председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предположил, что "Ковивак" могут доставить в Петербург в начале декабря, когда предполагалось ту же вакцину доставить в Ленинградскую область.

Последняя поставка "Ковивака" в Петербург была в августе. Позже компания-производитель на месяц приостановила выпуск для расширения производственных возможностей.

В минувшее воскресенье в Петербург поступило 270 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" и 29 тыс. комплектов "Спутник V" (из двух доз).

В середине ноября сообщалось, что в Петербурге есть три вакцины от коронавируса - "Спутник", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" (в небольшом количестве).

По данным на вторник, 23 ноября, в Петербурге запас вакцин составляет 756 тыс. доз.

Полный цикл вакцинации прошли 2 млн 114 тыс. человек, что составляет 39% населения города.

Петербург Ковивак ЭпиВакКорона коронавирус

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