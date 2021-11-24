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Режим ЧС введен в Биробиджане после снегопада

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Биробиджана ввела режим ЧС после мощного снежного циклона, сообщается на сайте администрации города в среду.

"В Биробиджане введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято накануне вечером. В городе сложилась сложная обстановка, все силы брошены на уборку снега. В ночь на 24 ноября снова выпали осадки.

"24 ноября с утра, автобусы работать не будут, так есть требования к безопасности перевозок пассажиров, а они, в настоящий момент, не могут выполняться в полном объеме. Решение о возобновлении работы городского транспорта будет приниматься 24 ноября после 10:00", - сказал мэр города Александр Головатый, чьи слова приводятся в сообщении.

Школы в Биробиджане также не работают, детские сады и спортивные секции - по обычному режиму. Однако родителей просят по возможности оставить детей дома.

Как сообщалось, в Биробиджане 22 ноября выпала полуторамесячная норма снега. Возникли транспортные проблемы, общественный транспорт парализован, междугородние рейсы были приостановлены.

Биробиджан ЕАО

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