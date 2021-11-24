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Бывшему судье в Самаре предъявили обвинение в мошенничестве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в мошенничестве экс-судье Промышленного района Самары, пообещавшей смягчить приговор за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2020 года местный житель обратился к судье Промышленного района Самары. Он попросил ее повлиять на приговор своей знакомой, дело которой рассматривалось у другого судьи.

Обвиняемая сообщила, что для смягчения приговора она должна передать коллеге 400 тыс. рублей. При этом передавать деньги кому-либо обвиняемая не собиралась.

"30 октября мужчина, действуя в рамках оперативного эксперимента, встретился с обвиняемой и передал ей в качестве взятки 400 тыс. рублей. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемая не смогла, так как была задержана сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинение предъявлено по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Самара

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