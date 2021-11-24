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Экскурсионный автобус попал в кювет на трассе в Карелии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Туристический автобус в среду съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в Карелии, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.

"24 ноября около 11 часов в Питкярантском районе на 306 км автодороги А-121 "Сортавала" произошло ДТП с туристическим автобусом. При прохождении левого поворота водитель не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движению кювет с последующим опрокидыванием", - сказали в пресс-службе.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в больницу.

По данным МВД, в салоне автобуса находились 37 человек, в том числе два водителя, 34 туриста и экскурсовод.

По информации МВД, в числе туристов -–студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии и сопровождающие.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась шестерым пассажирам, пять из которых госпитализированы.

Отмечается, что водитель автобуса имел при себе водительское удостоверение соответствующей категории ("Д"), признаков опьянения не наблюдалось.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС "Интерфаксу" уточнили, что ДТП произошло в 11:15, автобус следовал из Петрозаводска в Рускеалу. Всех, кто не пострадал, отвезли в стационарный пункт обогрева.

На месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции. Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Карелия ДТП

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