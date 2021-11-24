Скончался бывший первый замминистра энергетики Иван Матлашов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глава Российского энергетического агентства Алексей Кулапин выразил от имени РЭА и от себя лично соболезнования родным, близким и коллегам бывшего первого замминистра энергетики Ивана Матлашова, скончавшегося на 75-м году жизни.

Как говорится в сообщении агентства, "его профессиональная деятельность была неразрывно связана с развитием отечественного топливно-энергетического комплекса и решением важнейших задач на государственном и международном уровнях".

В 1996-2000 годах Матлашов возглавлял государственное унитарное предприятие "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" Минтопэнерго России, а в 2000-2006 годах был первым заместителем министра энергетики РФ. За свою работу он отмечен званиями почетного работника ТЭК, почетного энергетика, почетного нефтяника, лауреата премии правительства РФ в области науки и новых технологий.

Позднее Матлашов входил в состав совета директоров "Роснефти".

"Годы жизни Ивана Андреевича - достойный пример служения государству, ответственного отношения к работе и высокого профессионализма. Иван Андреевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал, талантливым государственным деятелем, руководителем, коллегой и добрым человеком", - говорится в сообщении РЭА.