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Челябинский экс-чиновник возместит более 2 млн руб. за снос исторического здания

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Каслинский городской суд (Челябинская область) взыскал с бывшего первого заместителя главы района Александра Грачева более 2,2 млн рублей в счет возмещения ущерба бюджету за снос объекта культурного наследия.

Иск направила прокуратура на основании вынесенного в июне 2018 года обвинительного приговора о превышении экс-чиновником должностных полномочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно приговору, Грачев организовал заседание межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности, где рассматривался вопрос о строительстве частной компанией ритуального зала.

Для площадки было предложено место, где ранее располагался туберкулезный диспансер, который занимал историческое здание, внесенное в реестр объектов культурного наследия, - "Дом купца Хозяинова". На тот период оно было в полуразрушенном состоянии и требовало реставрации.

Тем не менее первый замглавы допустил снос исторического объекта.

В итоге суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Челябинская область

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