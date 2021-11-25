Бывшего замгубернатора Ульяновской области заподозрили в мошенничестве

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Следователи задержали бывшего первого заместителя губернатора Ульяновской области Анатолия Озернова, подозреваемого в хищении бюджетных средств.

По версии следствия, подозреваемый, используя должностное положение, привлек к участию в конкурсах на заключение госконтрактов аффилированных ему предпринимателей, которые в 2019-2021 годы при строительстве административных объектов вносили в проектно-сметную документацию ложные сведения.

Это привело к удорожанию стройматериалов и работ более чем на 15 млн рублей.

Озернов был задержан в Москве, он будет доставлен для проведения следственных и процессуальных действий. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

В пресс-службе СУ СКР по Ульяновской области "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело квалифицировано по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).