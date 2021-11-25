Лидера и участников ячейки запрещенной в России организации арестовали в Татарстане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Татарстане заключил под стражу троих местных жителей, задержанных по подозрению в организации и участии в деятельности запрещенной в России экстремистской организации "Нурджулар". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, двое сторонников "Нурджулара" в 2020-2021 годах организовали в Набережных Челнах ячейку данного объединения, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу.

Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности ячейки. Причастность к совершению преступления подозреваемые не признали.

Возбуждено уголовное дело по ч.ч.1,2 ст.282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).