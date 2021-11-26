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Жителя Челябинской области арестовали за нападение с ножом на автоинспектора

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Магнитогорске арестовал на два месяца местного жителя, напавшего с ножом на инспектора ДПС, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в пятницу.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска поддержала ходатайство следствия об аресте 30-летнего местного жителя. "Он обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и просил суд отправить его под домашний арест.

С учетом того, что мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, официально не трудоустроен, находится на подписке о невыезде по другому уголовному делу, он был арестован на 2 месяца, сказано в релизе.

В свою очередь в пресс-службе регионального ГУ МВД "Интерфаксу" пояснили, что нападение произошло в патрульной машине экипажа ДПС.

Экипаж ДПС остановил машину для проверки, ее водитель оказался пьян. Ему предложили пройти освидетельствование на месте, но он отказался, сказали в ГУ МВД. "Тогда его пересадили в служебный автомобиль, чтобы доставить для освидетельствования в медучреждение. По дороге мужчина достал нож и попытался ударить автоинспектора. После этого он был задержан", - сообщили в региональном главке МВД.

Магнитогорск Челябинская область МВД

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