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В РФ утвердили правила проверки маркировки музыкальных инструментов при вывозе из страны

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила проверки сотрудниками таможни маркировки на музыкальных инструментах, которые вывозятся за территорию РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Согласно правилам, в пункте пропуска через госграницу РФ нужно предъявить музыкальный инструмент или смычок, документ, удостоверяющий личность, паспорт на музыкальный инструмент или смычок с отметками о нанесении на них маркировки, заключение на их временный вывоз и документ, подтверждающий право собственности или пользования (аренды).

Представитель таможни сверяет данные с Единой базой данных о музыкальных инструментах и смычках. В случае если маркировка нарушена либо не считывается, а также если база данных неисправна в связи с техническими сбоями, проверка осуществляется в присутствии представителя территориального органа Минкультуры.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о маркировке ценных музыкальных инструментов, который облегчил для музыкантов их временный вывоз из РФ, в том числе во время гастролей. На музыкальные инструменты или смычки будут наноситься две уникальные метки: химическая, которая позволит идентифицировать инструмент в качестве культурной ценности, и радиочастотная, содержащая уникальный код маркировки, связанный с записью в единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.

Отсутствие маркировки послужит основанием для отказа в выдаче заключения на временный вывоз. На каждый музыкальный инструмент или смычок, являющийся культурной ценностью и заявленный к временному вывозу, должен быть оформлен паспорт с фотографией инструмента, указанием идентификационной информации о нем, его собственнике либо пользователе. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

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