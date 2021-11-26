Россия рассчитывает, что ОЗХО ответит на вопросы по делу Навального

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что западные партнеры все же выполнят свои обязательства в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ответят на вопросы Москвы по делу оппозиционера Алексея Навального, заявил в пятницу постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы все еще надеемся, что они поведут себя достаточно мудро и ответят на поставленные им вопросы", - сказал Шульгин в ходе онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса", может ли РФ предпринять какие-то дополнительные шаги для того, чтобы получить от западных партнеров ответы по делу Навального.

"Речь идет о критически важной информации, и мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы узнать правду", - отметил Шульгин.

Говоря о предстоящей конференции ОЗХО, которая пройдет c 29 ноября по 3 декабря, Шульгин сказал, что российская сторона ожидает новых выпадов и обвинений со стороны западных стран.

В начале октября Россия предоставила запрошенную 45 странами-членами ОЗХО информацию по "делу Навального" и, в свою очередь, запросила у Франции, ФРГ, Швеции и технического секретариата ОЗХО данные, необходимые для завершения доследственной проверки по этому делу, сообщал тогда Шульгин "Интерфаксу".

20 августа 2020 года, российскому оппозиционеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию после лечения в Германии и сразу был арестован. В настоящее время он находится в исправительной колонии №2 под городом Покров Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за инцидента с Навальным.

В МИД РФ считают, что инцидент с Навальным с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.