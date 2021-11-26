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Главред интернет-издания Sota.vision Еланчик включен в реестр СМИ-иноагентов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ признало СМИ-иностранным агентом главного редактора сетевого издания Sota.vision, правозащитника Олега Еланчика, сообщает в пятницу сайт ведомства.

"26 ноября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включен Еланчик Олег Александрович", - говорится в сообщении.

Активист различных правозащитных движений Еланчик является также главным редактором интернет-издания Sota.vision.

Sota Vision – информационно-аналитическое интернет-издание. Его материалы распространяются через Telegram, YouTube и другие социальные сети. Журналисты издания неоднократно задерживались в ходе протестных акций.

"Мы рассказываем о России. О противостоянии человека и государства. О политических, экологических и социальных протестах", - позиционирует себя издание.

Минюст РФ Sota.vision Олег Еланчик

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