Швейцария ограничит въезд из нескольких стран из-за нового штамма COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии вводят ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения в мире и в Европе нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", передают в воскресенье европейские СМИ.

Так, граждане, въезжающие из Чехии, Нидерландов, Египта и Малави, должны будут предъявлять тест на коронавирус с отрицательным результатом. Помимо теста, они должны будут соблюсти обязательный десятидневный карантин.

На этой неделе Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и несколькими другими странами юга Африки из-за появления и распространения в них нового штамма COVID-19.

Ограничения на въезд введены также из Гонконга, Израиля и Бельгии. Из этих государств в Швейцарию смогут теперь попасть только швейцарцы, которые едут на родину, либо люди с видом на жительство в стране.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.