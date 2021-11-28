Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Швейцария ограничит въезд из нескольких стран из-за нового штамма COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии вводят ограничения для въезжающих из ряда стран на фоне распространения в мире и в Европе нового штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", передают в воскресенье европейские СМИ.

Так, граждане, въезжающие из Чехии, Нидерландов, Египта и Малави, должны будут предъявлять тест на коронавирус с отрицательным результатом. Помимо теста, они должны будут соблюсти обязательный десятидневный карантин.

На этой неделе Швейцария запретила авиасообщение с ЮАР и несколькими другими странами юга Африки из-за появления и распространения в них нового штамма COVID-19.

В миреИзраиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19Читать подробнее

Ограничения на въезд введены также из Гонконга, Израиля и Бельгии. Из этих государств в Швейцарию смогут теперь попасть только швейцарцы, которые едут на родину, либо люди с видом на жительство в стране.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", изначально был выявлен на юге Африки.

Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и он содержит большое количество мутаций.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

21
В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости24 ноября. Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Австрии отменены все публичные и культурные мероприятия, закрыт общепит и учреждения культуры, а также большая часть торговых точек, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости
Хроника 09 января 2020 года – 28 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Швейцария Коронавирус

Новости по теме

Новости

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой погибшего мигранта

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 261 млн

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 261 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 ноября

В Киргизии открылись избирательные участки на выборах в парламент

В Киргизии открылись избирательные участки на выборах в парламент
Пандемия коронавируса

Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Арвен"

В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Арвен"
Пандемия коронавируса

Новый штамм коронавируса добрался до Италии и Германии

Новый штамм коронавируса добрался до Италии и Германии
Пандемия коронавируса

Джонсон ужесточил правила въезда в Великобританию из-за нового штамма COVID-19

В "Роскосмосе" опровергли перенос пуска ракеты "Союз" с Куру

Нарышкин назвал цель слухов о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });