В МИД России заявили, что работа постпредства РФ при НАТО вряд ли возобновится

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия вряд ли восстановит работу постпредства при НАТО в Брюсселе, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда", - сказал Грушко на конференции клуба "Валдай" в Москве.

Он добавил, что расширение НАТО несет угрозу России, и Москва готова отстаивать свои интересы безопасности и изолированно, хотя предпочитает коллективный подход.

18 октября Россия решила приостановить работу своего постоянного представительства при НАТО. Кроме того, РФ приостановила деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и прекратила работу информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Бельгии.

Это произошло после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение с 1 ноября отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при НАТО, а также сократить с того же числа общую численность состава этого представительства до 10 человек, включая административно-технический персонал. "Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб", - объяснил это решение Столтенберг.