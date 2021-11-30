Глава МИД Польши приглашен посетить Москву в начале 2022 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Польши Збигнев Рау, который с января будет председательствовать в ОБСЕ, получил приглашение российской стороны посетить Москву в начале следующего года, заявил польский посол в РФ Кшиштоф Краевски.

В комментарии "Интерфаксу" дипломат выразил надежду на "конструктивное сотрудничество с российскими партнерами и поиск возможностей для разрешения спорных вопросов в рамках ОБСЕ посредством политического и дипломатического диалога".

2-3 декабря в Стокгольме состоится совет министров иностранных дел ОБСЕ, на котором произойдет передача председательства от Швеции к Польше.

По словам посла, "состояние польско-российских отношений в настоящее время не самое лучшее, как и отношения между Россией и Западом в целом".

Он выразил сожаление тем, что "ряд элементов политики, проводимой российскими властями на протяжении последних нескольких лет, постепенно отдаляет Россию от ее западных партнеров".

"Обратите внимание на то, что данный вопрос появляется, когда военная активность Российской Федерации в непосредственной близости от границ Украины приводит к эскалации напряженности и вызывает ощущение угрозы вооруженного конфликта в Восточной Европе. Трудно воспринимать это как протянутую руку для улучшения отношений с западными соседями России, в том числе с Польшей", - заявил польский дипломат.

"Мы не можем согласиться с ситуацией, когда инструментом разрешения споров является агрессия или угроза агрессии, а не международное право и форум международных институтов, созданные для этой цели", - сказал Краевски.

Вместе с тем, по словам посла, "в условиях сложных двусторонних политических отношений особенно важным является инвестировать в другие аспекты наших взаимоотношений - межчеловеческие отношения, экономическое, научное и культурное сотрудничество".

"Я с удовольствием наблюдал положительный отклик на культурные мероприятия, организованные Польским культурным центром и посольством Польши. Отмечу, что наш великий писатель Станислав Лем стал отличным объединяющим звеном в наших отношениях. В этом году мы отмечаем 100-ю годовщину со дня его рождения", - заявил Краевски.