Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ в ноябре увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 0,3%

Сделка ОПЕК+ может быть выполнена на 95%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в ноябре составила 1485,4 тысячи тонн, что на 4,5 тысячи т (0,3%) выше уровня октября, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

При этом нефтяные компании снизили производство на 0,4%.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия в ноябре могла добывать 9,913 млн баррелей в сутки.

В сентябре РФ вышла на среднесуточный уровень производства конденсата (не учитывается в сделке ОПЕК+) свыше 105 тыс. т. Таким образом, если уровень производства конденсата в ноябре остался на уровне сентября (статистика запаздывает на месяц), то добыча только нефти могла составить 1380 тыс. т/сут., или 9,966 млн б/с со средним коэффициентом баррелизации 7,22, что означает исполнение сделки на уровне 95%.

нефть Россия

Новости

Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Ростехнадзор проверит сообщения о намеренном повреждении датчиков на "Листвяжной"

Заболеваемость COVID в РФ снижается почти четыре недели подряд

Россиян призвали провести Новый год дома, чтобы не завезти в РФ "омикрон"

Пандемия коронавируса

"Спутник М" для подростков начнет поступать в гражданский оборот через полмесяца

Пандемия коронавируса

Штамм "омикрон" в России не выявлен

Пандемия коронавируса

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

РФ из-за "омикрона" ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Патрушев сообщил о просьбе к США прекратить дезинформацию по поводу Украины

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии

Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });