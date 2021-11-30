РФ в ноябре увеличила среднесуточную добычу нефти с конденсатом на 0,3%

Сделка ОПЕК+ может быть выполнена на 95%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в ноябре составила 1485,4 тысячи тонн, что на 4,5 тысячи т (0,3%) выше уровня октября, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

При этом нефтяные компании снизили производство на 0,4%.

Согласно условиям соглашения ОПЕК+, Россия в ноябре могла добывать 9,913 млн баррелей в сутки.

В сентябре РФ вышла на среднесуточный уровень производства конденсата (не учитывается в сделке ОПЕК+) свыше 105 тыс. т. Таким образом, если уровень производства конденсата в ноябре остался на уровне сентября (статистика запаздывает на месяц), то добыча только нефти могла составить 1380 тыс. т/сут., или 9,966 млн б/с со средним коэффициентом баррелизации 7,22, что означает исполнение сделки на уровне 95%.