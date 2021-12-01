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Лавров призвал Запад считать предостережением слова Лукашенко о ядерном оружии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении российского ядерного оружия можно расценивать как предостережение Западу и ответ на безрассудные заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия в Восточной Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации.

По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования вывода ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток.

"Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти заходы", - сказал Лавров.

Заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия к востоку от Германии Лавров назвал безответственной попыткой спровоцировать горячий конфликт. "(Заявления НАТО) абсолютно безответственные и преследуют цель не просто нагнетать конфронтацию, а пытаются спровоцировать горячий конфликт", - сказал он.

По словам министра, "не знаю, на что они рассчитывают, но это возмутительная позиция". "Если оперируют такими идеями - разместить ядерное оружие в Польше, Румынии, или где-то еще совсем близко от РФ, (...) надо тогда, наверное, на контрпримерах показывать бесперспективность подобного рода затей", - сказал Лавров.

Между тем накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что, если на территории Украины появятся какие-либо ударные комплексы, подлетное время до Москвы составит от пяти до десяти минут. "Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас", - сказал он во вторник на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет". В связи с этим он сообщил, что в России "сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования, девять махов, подлетное время будет для тех, кто отдает приказы, тоже пять минут".

Белоруссия МИД РФ Сергей Лавров

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