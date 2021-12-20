Песков заявил, что размещение опасного оружия у границ РФ потребует ответных мер

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В случае размещения НАТО ядерного оружия в Польше Россия предпримет соответствующие шаги для "балансирования" ситуации, причем варианты действий могут быть различны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать заявление белорусской стороны о том, что Белоруссия предложит РФ разместить на своей территории ядерное оружие в случае, если НАТО разместит такое оружие в Польше.

"Ни для кого не секрет, что размещение различных видов вооружения у наших границ, которые (виды вооружения - ИФ) могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал Песков.