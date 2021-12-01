Лукашенко стал вторым по упоминаемости в СМИ в ноябре из-за миграционного кризиса

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по-прежнему возглавляет рейтинг самых упоминаемых в прессе персон (326 110 ссылок в российских СМИ в ноябре), президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался на втором месте (101 478 ссылок). Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".

Лукашенко упоминали почти в три раза больше, чем в предыдущем месяце, когда он получил только восьмой результат по упоминаемости. В начале ноября ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в связи с прибытием нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС.

Президент США Джо Байден остался на третьем месте (96 707 ссылок), его украинский коллега Владимир Зеленский опустился на четвертое со второго (71 171).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потерял одну позицию, заняв пятое место (64 389 упоминаний в прессе). На шестой строчке остался премьер-министр РФ Михаил Мишустин (47 261 ссылка). Седьмое место - у мэра Москвы Сергея Собянина (39 780).

Как следует из статистики СКАН, на восьмое место с десятого поднялся глава МИД РФ Сергей Лавров, у него 33 068 упоминаний в СМИ по итогам ноября.

Вице-премьер, руководитель федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, впервые попавшая в "десятку" лидеров по упоминаемости в СМИ в октябре, получила в ноябре 31 967 ссылок и девятое место рейтинга.

Замкнула топ-10 по итогам ноября канцлер Германии Ангела Меркель (28 287 упоминаний).

Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

СКАН - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.

В ноябре в СКАН добавилось 365 новых источников. В настоящий момент система анализирует в общей сложности 58 250 ресурсов.