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Собянин сообщил о сокращении на 6% числа госпитализированных с COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - По сравнению с предыдущей неделей в Москве стало на 6% меньше госпитализированных с COVID-19, ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, ни роста, ни подъема не было, заявил телеканалу "Россия 1" мэр города Сергей Собянин.

"Хорошо это или плохо - покажет следующая неделя, куда мы двинемся: либо в небольшой рост, либо в небольшое снижение, либо стабилизируется ситуация. Надеемся, что резкого роста не будет", - сказал мэр.

Он добавил, что ранее переоборудованные под лечение COVID-19 две больницы вернулись к плановой работе.

При этом, по его словам, в городе сохраняется сложная эпидситуация, которая связана с ОРВИ, и "на этом фоне всегда начинается волатильное движение".

По данным оперштаба Москвы на утро четверга, за минувшие сутки прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией превысил 3800 случаев. До этого два раза подряд суточный прирост был ниже 3000.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 02 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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