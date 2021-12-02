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В четырех регионах России начались учения снайперов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях стартовали учения снайперских подразделений, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

К сборам привлечено свыше 700 военнослужащих. В ходе учений более опытные снайперы проведут курсы по специальной, тактической и огневой подготовке.

"Специальные курсы включают в себя изучение и практическое применение комплексов разведки, управления и связи КРУС "Стрелец-М", подготовку и маскировку огневых позиций, изучение специальных методик по противостоянию снайперам условного врага, стрельбу по максимально удаленным целям по полученным метеорологическим и баллистическим данным, действия при близком контакте с дозорными группами "врага", включая рукопашный бой, а также борьбу с легкобронированной техникой", - сказали в штабе ЗВО.

На учениях будут использоваться снайперские винтовки СВД, СВД-М, СВД-К, а также армейские крупнокалиберные снайперские винтовками АСВК, добавили в пресс-службе.

Ранее Вашингтон заявлял о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.

Западный военный округ

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