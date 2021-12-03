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Почти 20 затонувших судов обнаружены в Баренцевом море

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Гидрографическая служба Северного флота в 2021 году впервые приняла участие в экспедиции "Помни войну" по поиску кораблей и судов, которые затонули в годы Великой Отечественной Войны, сообщил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

"В ходе исследований обнаружены сторожевые корабли "Туман" и "Пассат" Военно-Морского Флота СССР, корвет "Блюбелл" и эсминец "Матабеле" ВМФ Великобритании, два самолёта (И-153 и А-20), а также 12 судов, погибших в море в период Первой и Второй мировых войн и послевоенные годы", - сказал он в пятницу на XI Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

При проведении исследований уточнены координаты более 20 затонувших судов.

С учётом достигнутых результатов принято решение о проведении экспедиции в 2022 году.

Кроме того в 2021 году проведены исследования акватории Северого Ледовитого океана экипажами гидрографических судов "Горизонт", "Визир" и "Ромуальд Муклевич", что позволило актуализировать и дополнить информацию морских навигационных карт.

Баренцево море

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