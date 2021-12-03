Калужанин, вытолкнувший из окна нигерийку, получил четыре года колонии
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Калужской области признал местного жителя виновным в покушении на убийство уроженки Нигерии, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.
В апреле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с иностранкой и вытолкнул ее в открытое окно квартиры на третьем этаже.
В результате потерпевшая серьезно пострадала. Женщина выжила, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении.
Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Приговор суда в силу не вступил.