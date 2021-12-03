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Калужанин, вытолкнувший из окна нигерийку, получил четыре года колонии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Калужской области признал местного жителя виновным в покушении на убийство уроженки Нигерии, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с иностранкой и вытолкнул ее в открытое окно квартиры на третьем этаже.

В результате потерпевшая серьезно пострадала. Женщина выжила, так как ей своевременно оказали медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Приговор суда в силу не вступил.

Калужская область Нигерия

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