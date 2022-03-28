Пользователи Etsy недовольны планами площадки поднять комиссию за заказ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американская онлайн-площадка Etsy Inc., которая специализируется на торговле изделиями ручной работы, объявила, что с 11 апреля повысить комиссию за заказ до 6,5% с 5%, сообщает MarketWatch.

Большую часть собранных за счет этого средств компания рассчитываеть направить на маркетинг и усовершенствование сервиса.

Пользователи площадки выразили неудовольствие.

Одна из продавцов маркетплейса Кристи Кэсседи запустила петицию с призывом к главному исполнительному директору компании Джошу Силверману отменить повышение. Она назвала действия Etsy "спекуляцией во время пандемии". Эту петицию подписали почти 13 тысяч человек.

Кэсседи призывает продавцов объявить забастовку 11 апреля и перевести свои магазины в режим отпусков. Покупателям предлагается бойкотировать торговую площадку с 11 по 18 апреля.

Также в петиции предлагаются другие желаемые изменения в работе Etsy, в том числе жесткие меры против тех, кто продает на площадке товары массового производства вместо предметов, изготовленных своими руками. Однако Etsy заявила, что повышенные сборы помогут им отсеять тех, кто занимается перепродажами.

В 2018 году Etsy повысила комиссию до 5% с 3,5%, и это решение также вызвало негативную реакцию пользователей, отмечает MarketWatch.

Etsy по итогам 2021 года увеличила выручку на 31,2% - до $13,491 млрд.