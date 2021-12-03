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В Минтрансе допустили смягчение требований к малой авиации до конца года

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Изменения в федеральные авиационные правила (ФАП) о требованиях к авиаперевозчикам могут утвердить до конца года, смягчив требования к малой авиации, сообщил заместитель главы департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрий Степанко в пятницу на семинаре по развитию малой авиации в Арктике.

"Мы разработали новые федеральные авиационные правила, вернее, они не то что совсем новые - это замена 246-х ФАПов, требований к эксплуатантам. (...) Теперь (процесс) на финишной прямой. Мы очень надеемся, что до конца года мы его реализуем, подпишем. И вот в этом ФАПе как раз делаются серьезные послабления для эксплуатантов, которые имеют один-два самолета - о малой авиации идет речь, - снижаются требования как к парку самолетов, естественно, так и к тому руководящему составу, который должен быть в авиакомпании, и, естественно, к тем площадям, которые должны быть у авиационного предприятия", - сказал Степанко.

По его словам, предполагается, что обновленные правила позволят организовать небольшие авиационные компании, которые будут работать в условиях отдаленных регионов, в том числе Арктики, Крайнего Севера.

Он добавил, что также идет работа над снижением аэропортовых сборов для малой авиации.

"У меня нет сомнений, что все будет реализовано", - добавил Степанко.

В свою очередь первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Якутии Сергей Неустроев сообщил, что малая авиация является единственным ключом к развитию региона, учитывая, что более 75% арктических районов республики не имеют наземной связи с районными центрами, а в ряде арктических районов продовольственная безопасность не обеспечена. Так, с августа для завоза овощей, фруктов в труднодоступные населенные пункты были использованы самолеты Ан-2, совершившие 107 грузовых рейсов и поставившие 128 тонн продуктов, включая картофель и другие овощи.

"Сельские жители впервые за последние 30 лет получили возможность приобрести по доступным ценам свежие продукты уже в сентябре-октябре, не ожидая "зеленых рейсов", осуществляемых ранее в декабре-январе месяце. Надо отметить, что во многих селах полеты не совершались еще с начала 2000-х и даже с 1990-х годов", - добавил Неустроев.

Минтранс РФ Арктика Дмитрий Степанко

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