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Президент РФ выразил надежду, что миграционных потоков через Россию не будет

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что миграционных потоков через Россию не будет.

На встрече с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой он отметил, что таких потоков через Россию в направлении Европы сейчас не наблюдается.

"Я полностью с вами согласен, особенно а ситуации с положением мигрантов в Европе. Вы совершенно верно сказали, что мы видим разногласия в Италии и других регионах Европы. Эти разногласия хотят использовать. Нужно вместе деэскалировать эту ситуацию", - сказал Рокка.

Владимир Путин также затронул тему миграционного кризиса на границе Белоруссии, заявив, что вопрос необходимо деполитизировать.

Путин отметил, что сейчас на границе Белоруссии находится порядка 5000 мигрантов, а через Италию прошли 54 тыс. человек.

Кроме того, он обратил внимание и на кризис на границе между Францией и Великобританией, а также на взаимные претензии этих государств. "Здесь белорусские власти делают все, что от них зависит, в том числе убеждают людей добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак", - сказал президент РФ.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что самым внимательным образом нужно смотреть и за тем, что делают власти сопредельного государства, в данном случае Польши. "Ну нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у этих мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что белорусские власти и белорусский Красный Крест активно содействуют тому, чтобы люди не страдали.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Владимир Путин Франческо Рокка

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