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Треть россиян заявили, что Польша должна впустить мигрантов из Белоруссии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Каждый третий россиянин (33%), знающий о миграционном кризисе на польско-белорусской границе, считает, что Польше следует пропустить мигрантов в страну, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс" во вторник.

Противоположного мнения придерживаются 19% участников.

Большинство россиян (72%) в той или иной мере информированы о миграционном кризисе на границе между Белоруссией и Польшей - более трети сограждан (36%) хорошо осведомлены об этой ситуации и ровно столько же жителей знают о ней в общих чертах.

По данным ФОМ, 20% россиян не могут предложить оптимальный вариант решения проблемы с мигрантами, стремящимися попасть в ЕС с белорусской территории.

Согласно исследованию, в том, что Польша пропустит мигрантов через свою границу, уверены 8% россиян. 13% участников опроса полагают, что беженцам придется вернуться домой, почти столько же респондентов (12%) ожидают некоего компромиссного решения проблемы.

Всероссийский опрос был проведён 26-28 ноября 2021 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ в 53 российских регионах.

Россия ФОМ Польша Белоруссия

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