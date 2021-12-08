Суд арестовал жительницу Казани, избивавшую дочь, чтобы досадить мужу

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани заключил под стражу на два месяца местную жительницу, которая, как предполагается, избивала годовалую дочь и снимала расправу на камеру, чтобы досадить мужу.

Женщину отправили под арест до 7 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Между тем, СУ СКР по Татарстану отмечает, что в ходе допроса в качестве подозреваемой женщина признала полностью свою вину.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р. Она пояснила, что сделала это, чтобы досадить супругу, с которым у нее конфликт. Факт избиения она сняла на камеру и отправила видеозапись мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, а та - в полицию.

После произошедшего ребенок был изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников.

Против женщины возбуждено два уголовных дела по п."г" ч.2 ст.117 (истязание) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).