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Судебные приставы и ЦБ договорились об обмене данными о банках и их клиентах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Банк России и судебные приставы договорились обмениваться данными о банках и их клиентах, чтобы повысить оперативность и эффективность работы банков и защитить права потребителей, сообщило пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов.

Соглашение об информационном взаимодействии подписали директор ФССП Дмитрий Аристов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По его условиям, приставы будут сообщать ЦБ об исполнительных производствах, "возбужденных в отношении финансовых организаций и их клиентов".

"Эти данные позволят регулятору более предметно и адресно оценивать устойчивость компании и "чистоплотность" ее бизнес-модели, проводить комплексный анализ долговой нагрузки заемщиков и анализировать состояние финансовой организации в региональном разрезе", - считают в ФССП.

Информация о судебных решениях в отношении организаций с отозванными лицензиями "позволит повысить качество постлицензионного контроля со стороны Банка России", добавили в пресс-бюро.

В ФССП рассчитывают получать от ЦБ информацию об отзывах лицензий у финансовых организаций, а также о прекращении деятельности временных администраций в банках.

Предполагается, что приставы и ЦБ будут регулярно обмениваться информацией, и это будет происходить "централизованно, с соблюдением требований к защите информации и персональных данных".

Банк России Эльвира Набиуллина ФССП Дмитрий Аристов

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