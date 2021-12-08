Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях в связи с воздушными инцидентами на Черным морем, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой отмечается, что "военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты".

"От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни", - подчеркнула официальный представитель МИД.

"В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - заявила она.

Захарова отметила, что в сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые "лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии".

"Еще раз подчеркнем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран-членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США по альянсу осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, несут серьезные риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов", - заявила официальный представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что "тем самым нарушаются базовые принципы международной аэронавигации в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года, а также другими нормами международного права".

"Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - подчеркнула Захарова.

Инцидент с самолетом НАТО над Черным морем

Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

Утром 03 декабря в 09:53 по московскому времени, "над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения", был замечен самолет-разведчик НАТО CL600, который интенсивно снизит высоту полета с 11 тыс. до 9,2 тыс. метров, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут, сообщили в ведомстве 4 декабря. "Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - проинформировали в Росавиации 4 декабря.

"Почти одновременно, через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт "Шереметьево", и CL650, государственной принадлежности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорт Скопье (Северная Македония)", - отмечается в сообщении.

"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов", - добавили в в Росавиации.

Там также заявили, что российские диспетчеры смогли обеспечить безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря.

В Росавиации тогда пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.

МИД РФ Черное море Мария Захарова США

Новости по теме

Новости

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

Росавиация потребовала усилить защиту от обледенения после инцидента с бортом S7

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

В ОНК Москвы сообщили о признании вины стрелком из МФЦ

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину

Структура ОВК объявила дефолт по "телу" бондов серии 01 почти на 15 млрд рублей

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

В Кремле не дождались от США конструктива по вопросу ограничений для дипломатов

Песков исключил воссоздание СССР

Песков исключил воссоздание СССР

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума расширила полномочия полицейских

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Фигуранту дела о стрельбе в МФЦ назначат психиатрическую экспертизу

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });