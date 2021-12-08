МИД РФ вручил посольству США ноту протеста из-за воздушных инцидентов над Черным морем

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях в связи с воздушными инцидентами на Черным морем, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В опубликованном на сайте МИД РФ комментарии Захаровой отмечается, что "военная активность США и стран-членов НАТО по периметру российских границ, включая полеты боевой авиации и опасные маневры кораблей ВМС, продолжает набирать обороты".

"От попыток проверить на прочность систему охраны наших рубежей американские военные и их натовские союзники перешли к провокациям против гражданских самолетов, что ставит под угрозу безопасность воздушного пространства и человеческие жизни", - подчеркнула официальный представитель МИД.

"В связи с этими провокационными действиями посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - заявила она.

Захарова отметила, что в сделанном американской стороне представлении перечислены недавние инциденты, которые "лишь по счастливой случайности и благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров не привели к трагедии".

"Еще раз подчеркнем, что неприемлемая и опасная активность авиации стран-членов НАТО, когда полеты американских военных самолетов и союзников США по альянсу осуществляются без радиосвязи, предоставления планов полета и получения диспетчерского разрешения, несут серьезные риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов", - заявила официальный представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что "тем самым нарушаются базовые принципы международной аэронавигации в соответствии с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 1944 года, а также другими нормами международного права".

"Оставляя за собой право реагировать на соответствующие вызовы со стороны США и ведомых ими членов НАТО, призываем к предметному диалогу по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряженности, в том числе вариантов предотвращения опасных инцидентов в воздухе и на море. В противном случае для предотвращения и устранения возникающих угроз будут задействованы все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - подчеркнула Захарова.

Инцидент с самолетом НАТО над Черным морем

Ранее в Росавиации сообщили об инциденте с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

Утром 03 декабря в 09:53 по московскому времени, "над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения", был замечен самолет-разведчик НАТО CL600, который интенсивно снизит высоту полета с 11 тыс. до 9,2 тыс. метров, пересекая установленный для гражданских самолетов маршрут, сообщили в ведомстве 4 декабря. "Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - проинформировали в Росавиации 4 декабря.

"Почти одновременно, через вышеуказанный район, пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт "Шереметьево", и CL650, государственной принадлежности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорт Скопье (Северная Македония)", - отмечается в сообщении.

"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов", - добавили в в Росавиации.

Там также заявили, что российские диспетчеры смогли обеспечить безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря.

В Росавиации тогда пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.