Росавиация подтвердила инцидент с опасным сближением самолета НАТО с гражданским бортом

Архивное фото. Фото: Greg Davis/U.S. Air Force/Getty Images

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В Росавиации подтвердили инцидент с опасным сближением самолета-разведчика НАТО с гражданским бортом над открытыми водами Черного моря.

"Утром 03 декабря в 09:53 мск, над открытыми водами Черного моря, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до высоты 9200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения. Экипаж самолета-разведчика на неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал", - сообщили в субботу журналистам в Росавиации.

В ведомстве добавили, что через вышеуказанный район почти одновременно пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и CL650, государственной принадлежности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорт Скопье (Северная Македония).

"Оперативно были изменены направления и эшелоны полетов гражданских воздушных судов", - уточнили в в Росавиации.

Принятыми мерами российские диспетчеры управления воздушным движением обеспечили безопасное выполнение полетов в вышеуказанном районе над открытыми водами Черного моря.

"Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ Российской Федерации, в том числе над Черным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов", - подчеркнули в ведомстве.

В Росавиации пообещали направить по дипканалам протест в связи с инцидентом.

"Учитывая, что вышеуказанные полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря, российскими авиационными властями будет инициировано направление протеста по дипломатическим каналам", - сказали в ведомстве.

В авиакомпании "Аэрофлот" также подтвердили, что самолет из Тель-Авива вынужденно сменил эшелон из-за пересечения траектории другим бортом.

Ранее сообщалось, что гражданский самолет из Тель-Авива вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, накануне один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.