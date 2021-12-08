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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: среда, 8 декабря

Полицейские, вскрывающие автомобили, блокировка сайта Tor и признание стрелка из МФЦ

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РКН заблокировал сайт Tor в России. В ведомстве объяснили это решение размещением на ресурсе информации о средствах доступа к запрещенному в России контенту.

- Путин счел провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину. Президент подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. В свою очередь Джо Байден по итогам вчерашних переговоров с российским коллегой заявил, что не рассматривает вопрос задействования американских военных для защиты Украины.

- Госдума расширила полномочия полицейских. Теперь сотрудники полиции в том числе имеют право вскрывать автомобиль в случае необходимости, устанавливать оцепление места проведения публичных мероприятий и др.

- Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с середины октября. В стране выявлено 30 752 новых случая. Умерли за сутки еще 1 179 человек.

- Устроивший стрельбу в МФЦ Сергей Глазов признал вину, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии. Он заявил, что отказался надеть маску, так как не верит в эти санитарные правила. Как рассказал источник, Глазов не состоит на учете у психиатров и в наркодиспансерах. В МФЦ он пришел с пистолетом и двумя десятками патронов, а также с 27 тыс. евро и 25 тыс. рублей.

- Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 395 депутатов бундестага при необходимом минимуме в 369 голосов.

- В Кремле исключили воссоздание СССР. Дмитрий Песков заявил, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве не являются попыткой реинкарнации Союза.

- YouTube заблокировал канал актрисы Марии Шукшиной. Это сделано из-за распространения на канале фейковой информации о коронавирусе.

- Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула. Ему был 61 год.

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