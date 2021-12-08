YouTube заблокировал канал актрисы Шукшиной из-за дезинформации о COVID-19

Фото: Aytac Unal/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Аккаунт актрисы Марии Шукшиной на YouTube был заблокирован из-за распространяемой на нем дезинформации о коронавирусе COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Безопасность креаторов, пользователей и партнеров - наш главный приоритет", - сказал представитель компании, владеющей видеохостингом. По его словам, на YouTube "запрещен контент, распространяющий медицинскую дезинформацию", противоречащую данным местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о COVID-19. "Канал нарушал эту политику", - пояснил собеседник агентства.

Ранее Шукшина сообщила в своем телеграм-канале, что ее аккаунт на видеохостинге YouTube был заблокирован.

"Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube", - говорится в сообщении при попытке его открыть.