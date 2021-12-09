Цифра на контроле: какие электронные сервисы внедряются в КНД

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году в России должна завершиться реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД). В рамках реформы с 2021 года заработала новая система контрольно-надзорного законодательства. В частности, был принят закон "О государственном муниципальном контроле". Он предполагает уход от "палочной" системы, а основным инструментом надзора должна стать профилактика нарушений. Документ также предусматривает цифровизацию КНД. Именно этот вопрос стал одним из главных на вебинаре Минэкономразвития с органами муниципального контроля в четверг.

Справочник проверок

В контрольной сфере уже сформировалась общая структура профильных информационных систем. Как отметил в ходе вебинара замглавы департамента госполитики в сфере лицензирования, КНД, аккредитации и саморегулирования Минэка Игорь Судец, создано пять взаимосвязанных сервисов, упрощающих работу контрольных органов. Они функционируют в единой модели: внося данные в одну систему, не нужно перезаполнять аналогичные поля в других.

Базовым сервис в этом комплексе – Единый реестр видов контроля (ЕРВК), оператором которого выступает Минэк. Профильные органы вносят в реестр информацию о видах контроля, и таким образом формируется единая модель справочников проверочных мероприятий. Кроме того, система позволяет анализировать качество проверок и их результаты. Как уточнил Судец, в ближайшем будущем ЕРВК станет публичным сайтом с описанием видов контроля.

"Это значит, что физлица, бизнес в тот момент, когда они получат уведомление на портале Госуслуг, что к ним придут с плановой или внеплановой проверкой, они смогут зайти на ЕРВК и узнать, что это значит. Какие у них права, обязанности, как подготовиться к проверке", - уточнил чиновник.

В Минэке рассчитывают, что такая модель существенно снизит нагрузку на контрольные органы.

Надзор на удаленке

Другое ведомство – Минцифры - ответственно за еще одну систему, которая должна сделать надзор более прозрачным и разгрузить ответственные органы. Речь идет о Типовом облачном решении по автоматизации контрольной деятельности (ТОР КНД), интегрированном с Единой системой идентификации и аутентификации.

Как объяснила в ходе вебинара представитель Минцифры Александра Макаренко, ТОР КНД состоит из таких модулей, как мобильное приложение, система досудебного обжалования и платформа сбора данных. Последняя выявляет индикаторы риска с помощью интернета вещей. Эта система позволяет надзирать за объектами дистанционно: при помощи датчиков или снимков из космоса (дистанционное зондирование земли). Не отходя от рабочего места, инспектор может проводить онлайн-мониторинг обязательных требований, инициировать контрольно-надзорные мероприятия и анализировать их результаты.

"Система автоматически формирует предостережение. Зоны риска определяются без участия человека – на карте загораются красные лампочки. Инспектор идет только туда, где точное есть нарушение. В результате сокращаются трудозатраты инспекторов и снижается количество нарушений", - уточнила Макаренко.

Как подчеркнула представитель министерства, ТОР КНД также позволит удаленно отслеживать, как нарушитель устраняет неполадки. Например, дистанционный контроль с помощью датчиков может быть хорошим подспорьем в отслеживании выбросов вредных веществ на предприятиях.

Дайте жалобную книгу

Еще одно нововведение, которое вступит в силу с 2023 года - досудебное обжалование результатов проверок онлайн, включенное в ТОР КНД. Предполагается, что сервис будет регулировать споры между бизнесом и контрольным органом без вмешательства суда. Такая одноуровневая система должна отслеживать прохождение жалобы, её маршрутизацию, сроки и этапы рассмотрения.

В экспериментальном режиме досудебное обжалование в цифровом виде было запущено в 2020 году, и на сегодняшний день полностью или частично удовлетворены более 160 апелляций.

Как заверяют чиновники, такой подход позволит разгрузить судебную систему и унифицировать подходы рассмотрения жалоб.