Путин согласился подумать о возвращении однодневного голосования

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допускает возможность возврата к обсуждению сроков проведения голосования в стране - однодневного или трехдневного.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталья Евдокимова обратила внимание на ряд проблем, связанных с голосованием в России различного уровня. В частности, предложила установить однодневный режим голосования в России для повышения уровня доверия граждан.

"Что касается однодневного голосования или возврата к однодневному голосованию, и трехдневное голосование. Как вы знаете, в условиях пандемии не только в нашей стране, но и во многих других странах голосование в течение нескольких дней практикуется достаточно широко", - сказал Путин.

В пример он привел Соединенные Штаты, заявив, что "там неделями голосование шло, в том числе по почте". В таком случае нет ни наблюдателей, заметил Путин, и определить, сколько голосующий бросил бюллетеней, тоже не известно. "Вот у нас там фиксировали, что кто-то бросил три-четыре бюллетеня, а здесь сколько? Четыреста, тысячу? Никто же не знает об этом. Может, они и нормальные, а, может, это бюллетени давно ушедших людей из жизни. Это как по Гоголю, уже "мертвые души", - сказал президент.

При таком варианте невозможно пересчитать мыслимые и немыслимые нарушения.

Путин напомнил, что предложение проводить выборы в течение трех дней было связано с необходимостью обезопасить граждан, смысл был в том, чтобы не было столпотворения.

"Поэтому однодневное или трехдневное голосование - это надо подумать. Я понимаю на самом деле, о чем вы говорите, и мне трудно с вами спорить, я и не хочу. Конечно, наверное, в один день, когда все пришли, все это быстро, конкретно все сделано", - сказал президент.

Он согласился, что в какой-то степени это лучше, хотя, сославшись на специалистов, заметил, что, по их мнению, трехдневное голосование дает возможность большему количеству людей поучаствовать в избирательных кампаниях. "Может, это спорный вопрос, но надо подумать", - сказал Путин.

Также президент РФ заявил, что способы голосования для соотечественников, в том числе проживающих в Донбассе, должны быть усовершенствованы.

"По поводу совершенствования способов голосования для наших соотечественников за рубежом. Я с вами согласен, нужно об этом подумать и предпринять необходимые меры, даже вне зависимости от того, что это потребует каких-то дополнительных расходов", - сказал Путин.

Он отметил, что граждане России, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами граждан страны.

"Это же касается их социальных прав и льгот. Обязательно дам поручение правительству это проработать. Надеюсь, что мы выйдем на согласованное решение", - сказал глава государства.

Так Путин отреагировал на выступление Кирилла Вышинского, который рассказал о трудностях, возникающих у россиян, проживающих в Донбассе, во время голосования на выборах либо при получении материнского капитала.