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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

ЦИК сообщил о решении 12 регионов провести трехдневные выборы в сентябре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - 12 из 18 регионов, где в сентябре будут выбирать губернаторов и депутатов заксобраний, решили проводить голосование в течение трех дней, сообщила на заседании Центризбиркома председатель комиссии Элла Памфилова.

Это Карелия, Удмуртия, Краснодарский край, Владимировская, Калининградская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская и Ярославская области.

Двухдневные выборы проведут в Северной Осетии-Алании, Кировской и Томской областях. В Бурятии, Марий Эл и Свердловской области голосование будет проводиться только 11 сентября.

В сентябре текущего года должны пройти выборы 15 высших должностных лиц регионов (14 прямых выборов, в Республике Адыгея глава субъекта избирается депутатами Государственного Совета), депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также выборы в органы местного самоуправления различного уровня.

По словам Памфиловой, пока своих кандидатов на выборы выдвинули 14 партий из 29, которые имеют право в них участвовать.

Центризбирком Элла Памфилова Удмуртия Карелия Северная Осетия
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