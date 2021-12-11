Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ростове-на-Дону

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул на складе с лакокрасочными изделиями на окраине Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Площадь возгорания достигла 1700 кв.метров.

Пожару присвоен 3 ранг сложности. Людей в помещении нет.

В МЧС уточняют со ссылкой на данные Роспотребнадзора, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в районе пожара не превышена.

К месту пожара направлен пожарный поезд.