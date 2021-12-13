Жители трех районов в Омской области остались без газа из-за аварии на месторождении

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Тевризнефтегаз" ограничила подачу потребителям природного газа в трех северных районах Омской области из-за аварийной ситуации на газоконденсатном месторождении, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Там уточнили, что отключение от газоснабжения всех потребителей природного газа возможно в Знаменском, Тарском и Тевризском районах. По данным министерства, на Тевризском газоконденсатном месторождении снижено давление до 1,5 кгс/см2.

Как отметили в Минэнерго, составлен список льготных категорий абонентов в Тарском и Тевризском районах, которым сохранят газоснабжение.

Перебои с газоснабжением жители Тевризского, Знаменского и Тарского районов испытывали и раньше. Из трех скважин месторождения сейчас работает только одна, при этом зимой обеспечить газом три района она не в состоянии.

В январе 2020 года в связи со снижением давления на Тевризском газоконденсатном месторождении произошло аварийное отключение подачи топлива потребителям, в связи с чем частный жилой сектор был вынужден перейти на альтернативные источники отопления. В октябре прошлого года северные районы Омской области вновь перевели на альтернативные источники теплоснабжения вследствие очередного аварийного отключения.