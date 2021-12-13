Каждый десятый россиянин хочет продлить новогодние выходные за счёт отгулов или отпуска

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Практически каждый десятый россиянин (9%) собирается продлить свой отдых на новогодние праздники с помощью отгулов или дней в счёт отпуска либо до 31 декабря, либо с 10 января, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что среди возрастных групп чаще всего продлить свой отдых планируют россияне до 34 лет (15%).

В ходе опроса выяснилось, что желание продлить отдых на Новый год уменьшается с ростом доходов. Среди россиян, зарабатывающих менее 50 тысяч рублей в месяц, устроить себе такой отдых хотят 12% респондентов, среди опрошенных с зарплатой в пределах 50-79 тысяч рублей эта доля составляет 9%, среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей ежемесячно - 8%.

По данным SuperJob.ru, подавляющее большинство россиян (80%) не собираются добавлять отгулы или отпускные дни к новогодним выходным, а 11% сограждан (каждый девятый) пока не приняли окончательное решение по этому поводу.

Опрос был проведен 7-10 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и работающих по фиксированному графику, в 370 населённых пунктах РФ всех федеральных округов.