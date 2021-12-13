В Казани завели дело после отравления парами хлора посетителей бассейна

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Казани возбудили уголовное дело в связи с отравлением парами хлора девяти человек, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану в понедельник.

Утром 13 декабря в бассейне в поселке Кульсеитово Казани получили отравление, предположительно парами хлора, девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением медицинских работников.

Пресс-служба Минздрава Татарстана сообщила, что состояние у всех пострадавших средней степени тяжести.

Прокуратура Казани начала проверку.