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Воронежская прокуратура проверит информацию о распитии спиртного на братской могиле

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Бутурлиновского района Воронежской области проводит проверку после публикаций в сети о распитии молодыми людьми спиртных напитков на братской могиле у Вечного огня, сообщила пресс-служба ведомства.

"Установлены личности пяти человек, находившихся в компании, распивавшей спиртное. Это молодые люди в возрасте от 20 до 21 года, в том числе две несовершеннолетние девушки 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Кроме того, прокуратура намерена провести проверку деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними.

Фотографии, на которых изображена компания молодежи на братской могиле у Вечного огня в Бутурлиновском районе, были опубликованы в социальных сетях. По словам очевидцев, молодые люди распивали там спиртные напитки.

Воронежская область

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