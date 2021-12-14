В Ингушетии нашли схрон с оружием ликвидированного год назад террориста

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Найденные в начале декабря в Сунженском районе Ингушетии боеприпасы и оружие принадлежали ликвидированному год назад террористу Рустаму Борчашвили, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

Накануне правоохранительные органы установили, что обнаруженный тайник с оружием и боеприпасами 4 декабря на северной окраине предгорного села Мужичи принадлежал 43-летнему члену НВФ Борчашвили, сказал собеседник агентства.

По его данным, участник бандгруппы был ликвидирован в октябре 2020 года при оказании вооруженного сопротивления полиции и ФСБ в лесу у села Ассиновское в Чечне.

По данному факту дело возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (хранение боеприпасов).