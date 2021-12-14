Каждый пятый россиянин видит в Украине источник угрозы или враждебную страну

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (29%) считают Украину братской страной, а в общей сложности 21% жителей России видит в ней источник угрозы или враждебное государство, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, каждый четвёртый россиянин (26%) воспринимает Украину как обычного соседа, 12% сограждан или каждый восьмой полагают, что сопредельное государство можно считать дружественным.

В свою очередь, 12% респондентов считают Украину источником угрозы для России, враждебным сопредельное государство считают 9% россиян, отмечают социологи.

Что касается отношения к украинскому народу, то, по данным ВЦИОМ, братским его считают больше половины россиян (52%) - среди сограждан в возрасте от 60 лет такого мнения придерживаются почти две трети респондентов (62%).

Исследование приказывает, что около трети россиян (31%) нейтрально воспринимают жителей Украины, среди молодёжи 18-24 лет эта доля составляет 62%.

В том, что жители Украины враждебно настроены по отношению к россиянам, уверены 11% участников опроса, отмечают социологи.

По данным исследования, почти две трети россиян (64%) следят за политическими событиями, происходящими сейчас на Украине, среди сограждан в возрасте от 60 лет такое внимание к происходящему в соседнем государстве уделяют подавляющее большинство респондентов (89%).

Не следят за событиями на Украине 36% россиян, среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 69%, показывают результаты исследования.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 10 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.