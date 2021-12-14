Сторонник ИГ, собиравший информацию об объектах МВД РФ, получил 12 лет колонии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор уроженцу Дагестана Левитану Султанову за участие в деятельности террористической организации, сообщает пресс-служба суда.

"Установлено, что осужденный в ноябре 2020 года в Ставрополе вступил в запрещенную на территории РФ террористическую организацию "Исламское государство", дав присягу ее лидеру. Также Султанов в январе 2021 года собрал сведения о местах расположения объектов МВД России в Ставрополе и передал их третьему лицу через интернет для отправки лидеру организации. В судебном заседании подсудимый вину признал", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Султанову назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" уточнили, что в июне Ленинским районный суд Ставрополя уже выносил Султанову обвинительный приговор за кражу, по которому ему было назначено 2 года и 2 месяца в колонии общего режима.