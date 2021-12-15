Магаданская полиция предложит депутатам в 2022 году принять поправки к закону о тишине

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Управление МВД по Магаданской области внесет в начале 2022 года в областную думу законопроект, которым регулируется соблюдение тишины, сообщает пресс-служба регионального парламента в среду.

Этот вопрос обсуждался в ходе заседания думского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

По информации представителя отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Магаданской области, за последние три года в регионе полицейские пресекли около 1,5 тыс. административных правонарушений, касающихся соблюдения тишины. В 2021 году - 408 правонарушений. За год полицейские вынесли колымчанам 213 предупреждений, наложили 65 административных штрафов на общую сумму 270 тыс. рублей, однако взыскать пока удалось только 87 тыс. рублей.

"Трехлетняя правоприменительная практика требует пересмотра. Соответствующий законопроект УМВД России по Магаданской области планирует внести в Магаданскую областную думу в начале 2022 года", - сказал в ходе заседания представитель УМВД.

В пресс-службе областной думы "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время предложения полицейских проходят согласование руководства УМВД.

По информации пресс-службы, жители Магаданской области должны соблюдать тишину в период с 21:00 до 07:00 в рабочие дни и с 21:00 до 11:00 в выходные. Исключение составляет празднование Нового года, когда шуметь можно до 05:00 01 января. За нарушение установленных правил грозит предупреждение или административный штраф на граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей, на юридических лиц - от 15 до 50 тыс. рублей. Кроме того, применение пиротехнических изделий в период тишины влечет штраф от 3 до 75 тыс. рублей.

Кроме того, установлены требования для проведения строительно-монтажных, ремонтных или разгрузочно-погрузочных работ, переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах. В рабочие дни тишина должна соблюдаться с 19:00 до 09:00, в выходные дни с 19:00 до 12:00. Штраф для граждан составляет 3-4 тыс. рублей, для должностных лиц - 15-25 тыс. рублей, для юридических лиц - 50-75 тыс. рублей. За повторное нарушение правил штраф достигает 100 тыс. рублей.